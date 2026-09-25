HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ermenek’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Ermenek’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Mehmet Can Yılmaz hayatını kaybederken, sürücü Ferhat U. (28) ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Pınarönü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yolunda motosikletiyle seyir halinde olan Ferhat U.’nun önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Ferhat U.’nun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı ve devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Can Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Ferhat U. ise ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova’da kaza: 3 yaralıYüksekova’da kaza: 3 yaralı
Çorum’da hafif ticari araç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralıÇorum’da hafif ticari araç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Karaman kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Motorine zam geldi! Yeni fiyatlar pompaya yansıdı

Motorine zam geldi! Yeni fiyatlar pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.