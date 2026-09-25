Ermenek’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Mehmet Can Yılmaz hayatını kaybederken, sürücü Ferhat U. (28) ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Pınarönü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yolunda motosikletiyle seyir halinde olan Ferhat U.’nun önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Ferhat U.’nun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı ve devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Can Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Ferhat U. ise ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA