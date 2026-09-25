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Yüksekova’da kaza: 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle ile Vezirli Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi.

Yüksekova’da kaza: 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle ile Vezirli Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücülerinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Yüksekova’da kaza: 3 yaralı 1

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yolu tazyikli suyla temizlemesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kaza
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