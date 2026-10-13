Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, Karaman-Konya kara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D.’nin (42) kullandığı elektrikli bisiklet, M.G.’ye (34) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır