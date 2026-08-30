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Elektrikli motosikletiyle alkollü yakalandı, 52 bin lira ceza yedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli motosikletiyle 1.37 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 52 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

Elektrikli motosikletiyle alkollü yakalandı, 52 bin lira ceza yedi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mesudiye Mahallesi’nde sürücülere yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu elektrikli motosikletin sürücüsü Mesut D.’ye (47) alkol testi yapıldı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ise 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 52 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Mesut D.’nin sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnegöl
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