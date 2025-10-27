HABER

Elektrolit dengesi nedir, neden bozulur?

İyonların hareketleri sayesinde elektriksel açıdan iletken olduğu halde elektronları iletemeyen ortam elektrolit olarak tanımlanır. Su ve benzeri polar çözücü içinde çözülmüş olan birçok çözünür, tuzlar, bazları ve asitleri içerir. Çözünümün ardından madde çözücü içinde eşit bir biçimde dağıtılan katyonlara ve anyonlara ayrım gerçekleşir.

Ferhan Petek

Tıp alanında elektrolit terimi en kısa ifadesi ile çözünen maddeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir kişi uzun süreli kusma ya da ishal durumu yaşarsa elektroit dengesinde bir sorun olduğundan şüphe edilebilir. Bu sorun çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanmış olabilmektedir.

Elektrolit dengesi nedir, neden önemlidir?

İnsan vücudunda en çok yer alan elektrolitler, potasyum, sodyum, magnezyum, klor, kalsiyum, fosfat ve bikarbonattır. Elektrolit dengesi insan vücudunda çeşitli işlemlerin gerçekleşebilmesi için son derece önemli ve gereklidir. Kişilerde yaşanabilen elektrolit bozukluğu kendini çeşitli belirtiler ile gösterir ve sağlık sorunları meydana gelir.

Elektrolitler sayesinde sinirler, dokular ve kaslar arasında etkileşim yaşanır. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu bu elektrolitlerin az ya da çok miktarlarda olması elektrolit dengesinin bozulduğu anlamına gelir. Kişilerin vücudundaki elektrolit oranları birbirine dengeli ve yeteri kadar olmalıdır.

Kanın pH değerinin belirlenmesini sağlayan elektrolitler aynı zamanda vücuttaki sıvı dengesini de sağlar. Kanda düşük veya yüksek oranda sodyum ya da potasyum bulunması ya da karbondioksitin fazla olması çeşitli ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tüm bu sorunlara yol açabilen elektrolit dengesizliği çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Belirtileri ile genel olarak şu şekildedir:

  • Kalpte ritim bozuklukları
  • Kalp çarpıntısı
  • Yorgunluk hissi
  • Halsizlik
  • Sık yaşanan kas krampları
  • Şiddetli kas ağrıları
  • Ciltte kuruluk
  • Ödem
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Baş ağrıları
  • Sinir hali
  • İdrarda aşırı azalma ya da aşırı artış
  • Ellerde uyuşma ya da karıncalanma
  • Zihinde ve hafızada bulanıklık
  • Solunum hastalıkları
  • Nefes darlığı
  • Aşırı yorgunluk hissi
  • Sinir sistemi bozuklukları

Elektrolit dengesi neden bozulur?

Elektrolit dengesizliği bir sağlık sorunu olarak kabul edilir. Bu soruna birçok farklı neden sebep olabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

Böbrek hastalıkları

  • Vücudun susuz kalması
  • Sıcak çarpması
  • Uzun süreli yapılan spor egzersizleri sonrasında vücudun su kaybetmesi ve kaybedilen tuzun yerine konmaması
  • İlerleyen yaşa bağlı olarak meydana gelen böbrek sorunlarının artması
  • Böbreklerin gerekli kontrollerden geçirilmemesi
  • Uzun süren kanser tedavileri
  • Vücutta yaygın olarak görülen sıvı birikimi ile ödem ve kalp yetmezliği durumu meydana gelen kalp yetmezliği
  • Vücutta kaybedilen suyun yerine konmaması
  • Uzun süre devam eden kusma
  • Uzun süren ishal durumu
  • Hatalı ve yetersiz beslenme
  • Malnütrisyon hastalıkları
  • Dehidrasyon durumu
