Elektrolit dengesi nedir, neden bozulur?

Tıp alanında elektrolit terimi en kısa ifadesi ile çözünen maddeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir kişi uzun süreli kusma ya da ishal durumu yaşarsa elektroit dengesinde bir sorun olduğundan şüphe edilebilir. Bu sorun çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanmış olabilmektedir.

Elektrolit dengesi nedir, neden önemlidir?

İnsan vücudunda en çok yer alan elektrolitler, potasyum, sodyum, magnezyum, klor, kalsiyum, fosfat ve bikarbonattır. Elektrolit dengesi insan vücudunda çeşitli işlemlerin gerçekleşebilmesi için son derece önemli ve gereklidir. Kişilerde yaşanabilen elektrolit bozukluğu kendini çeşitli belirtiler ile gösterir ve sağlık sorunları meydana gelir.

Elektrolitler sayesinde sinirler, dokular ve kaslar arasında etkileşim yaşanır. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu bu elektrolitlerin az ya da çok miktarlarda olması elektrolit dengesinin bozulduğu anlamına gelir. Kişilerin vücudundaki elektrolit oranları birbirine dengeli ve yeteri kadar olmalıdır.

Kanın pH değerinin belirlenmesini sağlayan elektrolitler aynı zamanda vücuttaki sıvı dengesini de sağlar. Kanda düşük veya yüksek oranda sodyum ya da potasyum bulunması ya da karbondioksitin fazla olması çeşitli ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tüm bu sorunlara yol açabilen elektrolit dengesizliği çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Belirtileri ile genel olarak şu şekildedir:

Kalpte ritim bozuklukları

Kalp çarpıntısı

Yorgunluk hissi

Halsizlik

Sık yaşanan kas krampları

Şiddetli kas ağrıları

Ciltte kuruluk

Ödem

Mide bulantısı

Kusma

Baş ağrıları

Sinir hali

İdrarda aşırı azalma ya da aşırı artış

Ellerde uyuşma ya da karıncalanma

Zihinde ve hafızada bulanıklık

Solunum hastalıkları

Nefes darlığı

Aşırı yorgunluk hissi

Sinir sistemi bozuklukları

Elektrolit dengesi neden bozulur?

Elektrolit dengesizliği bir sağlık sorunu olarak kabul edilir. Bu soruna birçok farklı neden sebep olabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

Böbrek hastalıkları