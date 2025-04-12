HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elektronik harpta oyun değiştirecek sistem EDPOD

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ana yükleniciliğinde F-16 savaş uçaklarına yönelik geliştirilen Elektronik Destek Podunun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı tüm testlerinin başarıyla tamamladığını duyurdu.

Elektronik harpta oyun değiştirecek sistem EDPOD

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından kritik bileşenleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, tam bağımsız büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ÇEVRESEL TEHDİTLERİ TANIMLIYOR

F-16 uçaklarına entegre bir radar sinyal algılayıcı olan EDPOD; düşman hedef ve takip radarları, füze güdüm radarları ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılama, bu çevresel tehditleri tanımlayarak kayıt altına alma, yüksek kapasiteyle ham veri kaydı ve hassas konum belirleme gibi yeteneklere sahip. F-16 EDPOD’un öne çıkan bir diğer özelliği ise görev sonrası analizlerde büyük öneme sahip olan radar temas bilgilerini, konum bilgilerini ve işaretlerini yüksek kapasiteyle kaydedebilme yeteneği. Ayrıca tespit edilen tehdit bilgileri, anlık olarak belirli veri kanallarıyla diğer silahlı kuvvet unsurlarıyla paylaşılabilecek şekilde tasarlandı.

ELEKTRONIK-HARPTA-OYUN-DEGISTIRECEK-SIST_655330_194145

F-16 EDPOD'un, muadili yurt dışı menşeili sistemlerle karşılaştırıldığında, kritik bileşenlerinin yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) tarafından geliştirilmesi, savunma teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığı azaltmasıyla elektronik harp alanında Türkiye'ye kritik bir yetkinlik kazandırıyor.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan 'Çinli asker' iddialarına yalanlamaRusya'dan 'Çinli asker' iddialarına yalanlama
Myanmar'daki depremlerde acı bilanço! 4 bine yaklaştıMyanmar'daki depremlerde acı bilanço! 4 bine yaklaştı

Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti heyetinden yeni hamle

DEM Parti heyetinden yeni hamle

Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.