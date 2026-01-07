Elif Kumal'ın son anları: Kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kamp alanından ayrılan Elif Kumal'ın cansız bedeni 8 gün sonra gölette aracının içinde bulunmuştu. İlk belirlemelere göre Elif'in ölüm nedeni suda boğulma.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Elif Kumal'ın kaybolmadan aylar önce çekildiği ve son görüntüleri olduğu iddia edilen kayıtlar ortaya çıktı.

Elif o görüntülerde aracının içerisinden yukarıya doğru bakıyor. Ancak genç kadının tam olarak nereye veya kime baktığı henüz bilinmiyor.

SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI PATLAMADI, YAN HAVA YASTIKLARI PATLADI

Öte yandan göletten çıkarılmasının ardından aracın içi görüntülenmişti.

Görüntülerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü.

Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti.

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğunun anlaşıldığı öğrenildi.

ÖN LASTİKLER PATLAK, EL FRENİ ÇEKİLİ

Öte yandan araçta yapılan incelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi.

Ayrıca vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü.

CAMI YARIYA KADAR AÇIK

Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı.

Araçta dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise otomobilin sürücü camının yarıya kadar açık olması.

Ortaya çıkan bu bulgular, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Elif Kumal'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

33 yaşındaki Elif Kumal, erkek arkadaşıyla birlikte kamp yapmak için Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'na gitmişti. 27 Aralık 2025 tarihinde akşam ikili arasında tartışma çıkmış, Kumal aracıyla birlikte kamp alanını terk etmişti.

Elif'in aracı 8 gün sonra Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin "Yanal Taramalı Sonar Cihazı'yla yaptığı çalışmayla bulunmuştu.

Yukarıyapıcı Göleti'ndeki aracın sürücü koltuğunda Elif'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Ön otopside kadının suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Kumal'ın sevgilisi ve yanlarında bulunan arkadaşı gözaltına alınmış, ikisi de herhangi bir delil olmadığı için serbest bırakılmıştı.

Elif Kumal için Balıkesir Bandırma ilçesinde cenaze töreni düzenlenmişti. Kadının cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında defnedilmişti.