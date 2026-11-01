Elinde 2 bıçakla caddede bağırırken babası sakinleştirmişti; tutuklandı

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, bipolar bozukluğu bulunan S.K. (17), elindeki 2 bıçakla cadde üzerinde koşarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen S.K., yakınlarda bulunan bir giyim mağazasına girdi.

Genci durdurmak isteyen polis ekipleri, havaya 2 el ateş açtı.

Mağazanın girişinde yaşanan arbede sırasında 1 polis memuru yere düşerek yaralandı. Yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABASI SAKİNLEŞTİRDİ

Giyim mağazasından çıkmayı reddeden S.K.'yi sakinleştirmek için babası olay yerine çağrıldı.

Mağazaya gelen baba, S.K.'yi sakinleştirerek elindeki bıçakları aldı.

Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Babasının müdahalesiyle sakinleşen S.K., polis ekipleri tarafından mağazadan çıkarıldı.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen genç, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 yaşındaki S.K. hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır