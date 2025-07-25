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Elindeki ilaçlama makinelerini yangın bölgesine gönderdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangında bir esnafın elindeki 4 ilaçlama makinesini bölgeye gönderdiği ortaya çıktı.

Elindeki ilaçlama makinelerini yangın bölgesine gönderdi

Yangının 3’üncü gününde, alevlerin Geyve’nin Bayat ve Osmaneli’nin Ciciler köylerinde hızla yayılması üzerine Pamukova’da adeta acil durum ilan edildi. Pamukova’da tarım aletleri satışı yapan Abdulkadir Turan, firmasında bulunan sıfır ilaçlama makinelerini yangınla mücadele için tahsis etti.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla elinde yangın söndürmede kullanılabilecek 4 ilaçlama makinesi olduğunu duyurdu ve gönüllü vatandaşlardan kendisine ulaşmalarını istedi. Kısa sürede oluşturulan gönüllü ekip, ilaçlama tankerleri ve su tankerlerini de yanlarına alarak yangın bölgesine giderek, alevlere müdahalede bulundu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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