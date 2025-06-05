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Elindeki satırla çevreye saldıran şahsa gözaltı

Eskişehir’de elindeki satırla çevreye saldıran ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Elindeki satırla çevreye saldıran şahsa gözaltı

Olay, saat 00.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Fabrikalar Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, elinde satır bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs çevreye saldırdı. O esnada bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen şahsın, kendisine müdahalede bulunan polis ekiplerine saldırdığı öne sürüldü.

ŞAHIS KELEPÇELENEREK EKİP ARACINA BİNDİRİLDİ

Ekiplerce olay yerine takviye istendi. Gelen anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti. Vücudunda kesi bulunduğu ve darp edildiği belirtilen şahıs için sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanstan inen şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir saldırı
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