Ellerde uyuşma ve karıncalanma neden olur? Elde karıncalanma ve uyuşmanın nedenleri

Vücudun verdiği sinyaller, çoğu zaman günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde gözden kaçabilmektedir. Fakat bu sinyaller, kişinin genel sağlık durumu hakkında ipuçları taşımaktadır. Özellikle ellerde ve ayaklarda ortaya çıkan uyuşma veya karıncalanma hissi, basit nedenlerle ilişkilendirilebildiği gibi bazen de farklı sağlık problemlerinin habercisi olabilmektedir. Peki, ellerde uyuşma ve karıncalanma neden olur?

Ellerde ve ayaklarda hissedilen uyuşma veya karıncalanma, çoğu zaman basit bir pozisyon değişikliği ile ilgili olsa da bazı durumlarda farklı bir sağlık probleminin işareti olabilmektedir. Sinirlerin üzerine uzun süre baskı uygulanması, kan dolaşımındaki yavaşlama ve bazı vitamin eksiklikleri bu hisse sebep olan en yaygın nedenlerdendir. Bu durum sürekli tekrar ediyor ve günlük yaşamı da etkiliyorsa yalnızca geçici bir durum olarak görülmemelidir.

Ellerde uyuşma ve karıncalanma neden olur?

Ellerde uyuşma ve karıncalanma, pek çok farklı faktörden kaynaklanabilmektedir. Genellikle basit nedenlerle ortaya çıkan bir durum olsa da bazı durumlarda daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. Ellerde uyuşma ve karıncalanma hissinin başlıca nedenleri şunlardır:

  • Sinir sıkışması ellerde uyuşma ve karıncalanmaya neden olan başlıca faktörlerden biridir. Karpal tünel sendromu, kübit tünel sendromu, torasik çıkış sendromu ve radikal nöropati gibi sinirlerle ilgili rahatsızlar da uyuşma ve karıncalanmaya yol açabilmektedir.
  • Damarların daralması veya dolaşımın yavaşlaması, ellerde ve parmaklarda geçici uyuşmaya neden olabilmektedir.
  • Vitamin ve mineral eksiklikleri ellerde uyuşma ve karıncalanma görülmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Özellikle B12 vitamini eksikliği, sinir sağlığını doğrudan etkileyerek uyuşma hissine sebep olmaktadır.
  • El veya bileğin sürekli aynı pozisyonda kalması, sinir ve damarlara baskı yaparak kısa süreli karıncalanmaya sebep olabilmektedir.
  • Diyabet, tiroid bozuklukları ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıklar, ellerde uyuşma şikayetinin sık görülen nedenlerindendir.
  • Kullanılan bazı ilaçlar yan etki olarak sinir hasarına ve uyuşmaya neden olabilmektedir. Özellikle kemoterapi ilaçları, tansiyon ilaçları ve bazı antibiyotikler bu duruma örnek olarak verilebilir.

Ellerde uyuşma ve karıncalanma hissi nasıl geçer?

Ellerde uyuşma, çoğu zaman kısa süreli ve basit yöntemlerle geçebilen bir durumdur. Eğer uyuşma ve karıncalanma şikayeti uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak gelişmişse, elin pozisyonunu değiştirmek veya hafif egzersizlerle kan dolaşımını artırmak yeterli olacaktır. Bunun yanında evde evde uygulayabileceğiniz yöntemlerden bazıları şu şekildedir:

  • Dolaşımı artırmak için parmakları açıp kapamak ve bileği esnetmek etkili olabilmektedir.
  • Elin uyuşan bölgesine yapılan masaj, sinir ve damarlardaki baskıyı azaltmaktadır.
  • Elleri ılık suya batırmak veya sıcak bir havlu koymak, kasları rahatlatarak dolaşımı hızlandıracaktır.
  • Uyku sırasında veya bilgisayar başında uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen göstermek uyuşmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Bunun yanında bol su içmek, dengeli beslenmek ve vitamin eksikliklerini gidermek de ellerde uyuşmanın önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Fakat uyuşma sürekli hale gelmişse, gece uykudan uyandıracak kadar şiddetliyse veya günlük yaşamı zorlaştırıyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Çünkü bazı durumlarda el uyuşması; sinir sıkışması veya kronik hastalıklarla ilişkili olabilmekte ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilmektedir.

El uyuşmasının tedavisinde kullanılan tıbbi yöntemler nelerdir?

El uyuşmasının tedavisi, öncelikle altta yatan sebebe göre değişiklik göstermektedir. Geçici olan uyuşmalar genellikle yaşam tarzı değişiklikleriyle düzelirken kronik veya şiddetli uyuşmalarda tıbbi müdahale gerekebilir. El uyuşmasında kullanılan tıbbi tedavi yöntemleri şu şekildedir:

  • Sinir iltihabı, dolaşım bozukluğu veya vitamin eksikliği gibi durumlardan kaynaklanan el uyuşmasında genellikle ilaçla tedavi yapılmaktadır.
  • Kas ve sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için özel egzersizler, sıcak - soğuk uygulamalar veya fizik tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir.
  • Özellikle karpal tünel sendromu gibi sinir sistemi hastalıklarında bileğe ateller takılmaktadır.
  • Sinir sıkışmasının ileri seviyeye ulaştığı ve diğer tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda, cerrahi müdahale yapılabilmektedir.

Her hastada tedavi süreci farklılık göstermektedir. Bu yüzden el uyuşması sürekli hale gelmişse, şiddetli bir hal almışsa veya günlük yaşamı etkileyecek boyuta ulaşmışsa uzman bir hekim tarafından uygun tedavi planının uygulanması gerekmektedir.

