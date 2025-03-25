Elma neden kararır? Sebebi nedir? Kararması nasıl önlenir?

Elma birçok vitamin ve minerale bünyesinde yer verdiği gibi çeşitli antioksidan bileşenlere de yer vermektedir. Bir kişi her gün düzenli olarak 1 adet elma yediğinde tüm vücudunda hızlı bir şekilde hücre yenilenmesi meydana gelmektedir. Elma denildiğinde ilk akla kırmızı elma türleri gelse de yeşil, sarı gibi renklere sahip elmalar da mevcuttur. Elma ile alakalı en çok araştırılan konulardan biri kesildiği zaman bir süre sonra kararmasıdır.

Elma neden kararır?

Elma birçok kişinin severek tükettiği meyvelerden biri olarak bilinmektedir. Kalsiyum, potasyum, bakır, çinko, sodyum, manganez, demir gibi çeşitli mineralleri bünyesinde barındıran elma; A vitamini, C vitamini, K vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B9 vitamini, B6 vitamini ve B5 vitamini yönünden de epey zengin bir içeriğe sahiptir.

Elma ortadan kesildiğinde veya dilimlendiğinde kısa bir süre sonra iç kısmı kararmaya başlamaktadır. Elmada görülen bu kararma durumu yerken tadının da farklı olmasına neden olmaktadır. Pek çok kişi elmada gerçekleşen bu kararma durumunun altında yatan nedeni araştırmaktadır. Bu kararma olayı elma ile birlikte armut ya da muz gibi meyvelerde de görülebilmektedir.

Elma insan vücuduna sayısız yarar sağlayan meyveler arasındadır. Genel olarak elmanın faydaları ise şöyledir:

Hücre yenileyici ve koruyucu özelliği vardır.

Vücutta görülen iltihapların azalmasına yardımcı olur.

Sulu bir meyve olduğundan su ihtiyacını giderir.

Ağız ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Obezite, şeker, kalp ile alakalı rahatsızlıkların görülmesini engeller.

Vücuda enerji vermekle birlikte yaşlanma karşıtı özelliği bulunur.

Vücuda zarar veren toksit maddelerin dışarıya daha kolay atılmasını sağlar.

Bağırsak sağlığı ile beraber sindirim sistemi sağlığını da korur.

Elmanın kararmasının sebebi nedir?

Elmanın iç kısmında oluşan renk değişimi yaygın olarak kahverengi tonlarındadır. Gülgiller familyasına ait olan bu meyve kesildiği ya da dilimlendiği anda çeşitli biyokimyasal tepkime olayları meydana gelmektedir. Bu tepkimeler neticesinde kesim işlemi gerçekleştikten kısa bir müddet sonra elmanın içinde kahverengine dönen kararmalar oluşur.

Elma gibi başka meyvelerde de sıklıkla yaşanan bu kararma olayının nedeni meyvenin kesildikten sonra doğrudan hava ile temas etmesiyle alakalıdır. Bu meyvenin dilimlendikten sonra havada bulunan oksijenle buluşması, pek çok meyvenin bünyesinde bulunan polifenol oksidaz isimli enzimin aktif hale gelmesine yol açar. Bu enzim genel olarak meyvelerin kararmasına neden olan bir enzim olarak tanımlanmaktadır. Bu enzim aktifleştiğinde akabinde hem kimyasal hem de fiziksel yönden değişimlere sebebiyet veren oksitlenme durumu meydana gelir.

Oksitlenme olayından sonra ise o-kinon olarak ifade edilen kimyasal bileşenler ortaya çıkar ve bu bileşenlerde amino asitlerle temas ederek, kahverengi tonlara sahip melanin pigmentlerinin gelişmesine neden olmaktadır. Tüm bu kimyasal tepkimeler sonucunda da elmada kararma olayı gözlemlenir.

Elmanın kararması nasıl önlenir?

Son derece yararlı bir meyve olarak bilinen elmada en sık karşılaşılan durumlardan biri dilimlenme sonrası görülen kararma durumudur. Birçok kişi bu kararmanın nasıl önleyebileceği konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Birkaç basit yöntemi uygulayarak, elma ve birçok farklı meyve türünde görülen kararma problemini engellemek mümkündür. Elmanın kesilince kararmasını önlemek için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler kısaca şunlardır: