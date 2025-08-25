HABER

Elmalı, Erzurumlu boksörlerle yemekte bir araya geldi

Erzurum’da amatör sporculara verdiği desteklerle tanınan Av.

Erzurum’da amatör sporculara verdiği desteklerle tanınan Av. Ebubekir Elmalı, kentteki boksörler ve antrenörlerle bir araya gelerek yemek programı düzenledi.
Yemek sırasında yapılan konuşmalarda, spor kulüplerinin hocaları Elmalı’ya desteklerinden ötürü teşekkür etti. Boks camiasının zaman zaman yalnız bırakıldığını vurgulayan antrenörler, sporcuların karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçların giderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Katılımcılar, Ebubekir Elmalı’nın hayata geçirdiği farkındalık projelerinin sporculara önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Erzurum Boks Federasyonu yetkilileri ve Av. Elmalı, amatör spora olan desteklerinin süreceğini vurgulayarak, başarılı sporcuların yetişmesi adına her türlü imkânın sağlanması için çaba göstereceklerini belirtti.

Erzurum
