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Elon Musk 14'üncü kez baba oldu! Bebeğinin ismi...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.03.2025 23:07
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ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın 14'üncü kez baba olduğu bildirildi. Musk'ın çocuğunun ne zaman doğduğu bilinmezken isminin Seldon Lycurgus olduğu aktarıldı.

Elon Musk 14'üncü kez baba oldu! Bebeğinin ismi...

Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis, X'ten yaptığı paylaşımda, Musk'ın bir çocuğunun daha dünyaya geldiğini duyurdu.

MUSK BİR KEZ DAHA BABA OLDU

Zilis, paylaşımında "Elon'la konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum gününde müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus'un haberini de paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

Bebeğin ne zaman doğduğu bilinmezken Musk, Zilis'in paylaşımını kalp emojisiyle doğruladı.

14'E YÜKSELDİ

Böylelikle 53 yaşındaki iş insanının çocuk sayısı ise 14'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Elon Musk
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