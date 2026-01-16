HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Elon Musk'a büyük şok! Çocuğunun annesi xAI'a 'müstehcenlik' davası açtı

Elon Musk'ın eski sevgilisi olan ve ünlü milyarderin oğullarından birini dünyaya getiren Ashley St. Clair, müstehcen Grok görüntüleri nedeniyle xAI şirketine dava açtı.

Elon Musk'a büyük şok! Çocuğunun annesi xAI'a 'müstehcenlik' davası açtı
Enes Çırtlık

2024 yılında Elon Musk'ın oğullarından birini dünyaya getiren Ashley St. Clair, New York mahkemesinde Musk'ın xAI şirketine dava açtı. St. Clair, şirketin sohbet robotu Grok'un, kullanıcıların talebi üzerine kendisinin cinsel içerikli deepfake görüntülerini oluşturduğunu iddia etti.

"KULLANICILAR GROK'U YÖNLENDİREREK GÖRSELLERİMİ AÇIK CİNSEL İÇERİKLERE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Business Insider'da yer alan habere göre; yazar, influencer ve siyasi stratejist olan St. Clair şikayet dilekçesinde, X kullanıcılarının Grok'u yönlendirerek, kendisinin 14 yaşındaki fotoğrafları da dahil olmak üzere görsellerini açık cinsel içeriklere dönüştürdüğünü öne sürdü. Bazı görüntülerin bir haftadan uzun süre çevrimiçi kaldığını ve şikayette bulunduktan sonra Premium X hesabının kapatıldığını iddia etti.

Ayrıca xAI'ı "rızaya dayalı olmayan mahrem görüntülerin kasten ifşasını" derhal durdurmaya zorlamak için geçici bir ihtiyati tedbir kararı talep etti.

Elon Musk a büyük şok! Çocuğunun annesi xAI a müstehcenlik davası açtı 1

St. Clair ayrıca Musk ile oğullarının velayeti konusunda ayrı bir davada karşı karşıya ve bu davada tek başına velayet talep ediyor.

BİRÇOK ÜLKEDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Dava, Grok sohbet robotunun, kullanıcıların isteği üzerine gerçek insanların rızaları olmadan uygunsuz görüntüler oluşturabilme yeteneğine yönelik uluslararası tepkilerin ardından geldi.

Endonezya ve Malezya Grok'a erişimi engellerken, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası ile yaptığı bir toplantıda Grok tarafından üretilen müstehcen görüntüleri "iğrenç" ve "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Elon Musk a büyük şok! Çocuğunun annesi xAI a müstehcenlik davası açtı 2

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta da ofisinin; xAI'ın "çıplak ve cinsel içerikli durumlardaki kadınlar ve çocuklar" hakkında "ürettiği ve çevrimiçi yayınladığı rızaya dayalı olmayan, cinsel içerikli materyalleri" soruşturduğunu duyurdu.

X aynı gün bir blog yazısında, kullanıcıların artık platformda gerçek kişilerin cinselleştirilmiş veya açık giysiler içindeki yapay zeka fotoğraflarını oluşturmalarına izin verilmeyeceğini belirterek, kısıtlamanın "ücretli aboneler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için geçerli olduğunu" ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdıİş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı
Malatya’da ruhsatsız silah operasyonuMalatya’da ruhsatsız silah operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka X Platformu Grok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.