Elon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacak

Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, artık en iddialı projelerinden biri olan Blindsight beyin implantının insanlı testlerine hazır. Doğuştan görme engelli bireylerin yeniden görmesini sağlayabileceği söylenen bu teknoloji, gerekli onayların alınmasıyla birlikte ilk kez bir insanda denenebilecek.

Enes Çırtlık

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, görme yetisini tamamen kaybetmiş kişilerin yeniden görmesini sağlamayı amaçlayan Blindsight implantının ilk insanlı denemelerine hazırlanıyor.

ELON MUSK: "HAZIRIZ"

Neuralink'in kurucusu Elon Musk, şirketin artık Blindsight'ın ilk implantasyonunu gerçekleştirmeye yani bir insana yerleştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Gerekli yasal onayların alınmasıyla beraber görme kaybı tedavisinde tarihi bir adım atılabilir.

Elon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacak 1

Musk ayrıca, teknolojinin başlangıçta düşük çözünürlüklü bir görüş sunacağını, gelecekte ise daha yüksek çözünürlüğe çıkabileceğini belirtti.

DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ OLANLAR BİLE GÖREBİLİR

Blindsight, görme korteksi hala sağlam olan, hem gözlerini hem de optik sinirlerini kaybetmiş hastalar için tasarlandı. Musk'a göre bu teknoloji, doğuştan görme engelli olan hastaların bile hayatlarında ilk kez görmelerini sağlayabilir.

Elon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacak 2

NEURALINK BLINDSIGHT İMPLANTI NASIL ÇALIŞIYOR?

Neuralink Blindsight, gözleri tamamen devre dışı bırakan (bypass eden) bir görsel protez cihazı olarak çalışıyor. Bir kamera görüntüleri yakalıyor ve verileri kablosuz olarak bir beyin implantına gönderiyor. İmplant, bir görme duyusu oluşturmak için beyne sinyaller iletiyor. Neuralink, bunun retinanın beyne sinyal gönderdiği doğal sürece bir alternatif olduğunu iddia ediyor.

Elon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacak 3

"ÇIĞIR AÇAN CİHAZ"

Blindsight'a Eylül 2024'te ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından "Çığır Açan Cihaz Unvanı" (Breakthrough Device Designation) verilmişti. Bu unvan, hayatı değiştiren veya geri döndürülemez durumları tedavi eden cihazlara veriliyor.

Elon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacak 4

Öte yandan Neuralink, şu anda dünya çapında yürütülen klinik çalışmalarına 21 katılımcının kayıtlı durumda olduğunu duyurdu.

