Elon Musk en fazla 3 yıl verdi! En iyi cerrahı bile geçecek

Ünlü milyarder Elon Musk bu kez sağlık sektörünü yakından ilgilendiren sözleriyle gündemde. Çünkü Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'un, sadece üç yıl içinde dünyanın en iyi insan cerrahlarından daha iyi olacağını öne sürdü. Bir uzmana göre ise Musk bu konuda 'fazla iyimser'

Enes Çırtlık

Yapay zekâ ve robotik alanındaki ilerlemeler, sağlık sektöründe de tartışılmaya başladı. Ameliyatlarda kullanılan robotik sistemler zaten yıllardır cerrahlara destek olurken, yeni nesil insansı robotların bir gün bizzat ameliyat masasında başrole geçip geçemeyeceği merak konusu. Bu iddialı geleceği en yüksek sesle dile getiren isimlerden biri de, elektrikli otomobillerden uzay roketlerine kadar pek çok alanda sınırları zorlayan Elon Musk.

"OPTIMUS, İNSAN CERRAHLARDAN DAHA İYİ OLABİLİR"

ABD'li milyarder Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'un, sadece üç yıl içinde dünyanın en iyi insan cerrahlarından daha iyi olacağını iddia etti.

2022'DE TANITMIŞTI

SpaceX kurucusu, Optimus robotunun prototiplerini ilk kez 2022'de tanıtmış ve ilk üretim modellerinin ertesi yıl hazır olabileceğini öne sürmüştü. İki yıl sonra, yani 2024'te Musk, robotların satışı için hedeflenen tarihin 2026 olduğunu söyledi.

MUSK'I 'FAZLA İYİMSER' BULDU

The Independent'a konuşan bir sağlık politikası uzmanı, Musk'ın "fazla iyimser" olduğunu ve büyük ameliyatlar için robotların yaygın kullanımının "uzun yıllar boyunca imkansız" olacağını belirtti.

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nden biyoetik uzmanı Profesör Arthur Caplan, Musk'ın Optimus'un üç yıl içinde dünyanın en iyi insan cerrahlarından daha iyi çalışacağı iddiası için inandırıcı olmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cerrah Elon Musk robot sağlık
