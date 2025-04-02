HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Elon Musk görevden ayrılıyor mu? ABD basını yazdı, bütün dünya bu haberi konuşuyor

Elon Musk görevden ayrılıyor mu? ABD basını yazdı, bütün dünya bu haberi konuşuyor

02.04.2025 20:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'la ilgili 'görevden ayrılıyor' iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresine, kıdemli danışmanı olarak hükümet harcamaları konusunda etkin rol oynayan Elon Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söylediği iddia edildi.

Elon Musk görevden ayrılıyor mu? ABD basını yazdı, bütün dünya bu haberi konuşuyor

Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Musk'ın hükümetteki görevi yakında sona erebilir.

MUSK GÖREVİDEN AYRILIYOR MU? TARİH BİLE VERİLDİ

Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı. Trump, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söyledi.

thumbs_b_c_3ea41ec627bf0faaf9affd2c48eaba68

"TRUMP'IN YAKIN ÇEVRESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Aynı yetkili, halen "özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında sona erecek bu sürenin sonunda görevinden ayrılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Bursa'da hasta taşıyan ambulans karşı şeride geçerek otomobile çarptı: 4 yaralıBursa'da hasta taşıyan ambulans karşı şeride geçerek otomobile çarptı: 4 yaralı
Giresun’da denize düşen çocuk hayatını kaybettiGiresun’da denize düşen çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı! Ortalık savaş alanına döndü: Sağanak, fırtına ve hortum...

Meteoroloji uyardı! Ortalık savaş alanına döndü: Sağanak, fırtına ve hortum...

ABD'nin 'Diego Garcia' hamlesi İran'ı alarma geçirdi! "Önleyici saldırı" için onay bekleniyor...

ABD'nin 'Diego Garcia' hamlesi İran'ı alarma geçirdi! "Önleyici saldırı" için onay bekleniyor...

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.