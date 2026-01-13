Elon Musk: "Güvenlik bir numaralı hedefinizse Tesla Roadster almayın"

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Peter Diamandis ile Moonshots podcast'ine katılarak Yapay Genel Zeka (AGI), ABD-Çin rekabeti, Tesla ve diğer bazı ilginç konular hakkında konuştu. Ancak sohbette, şirketin yıllardır piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli süper otomobili Tesla Roadster ve onun yaklaşan tanıtımı hakkında da önemli şeyler söylendi ve bunların birçoğu oldukça şaşırtıcı.

"GÜVENLİK BİR NUMARALI HEDEFİNİZSE ROADSTER ALMAYIN"

Teslarati'de yer alan habere göre; Musk, Roadster hakkında oldukça şaşırtıcı iddialarda bulundu ve bir numaralı hedefi güvenlik olanların Tesla Roadster almamasını söyledi.

Podcast'te Musk'ın sözleri tam olarak şu şekildeydi:

"Bir Ferrari alırsanız, güvenlik bir numaralı hedef değildir. Eğer güvenlik bir numaralı hedefinizse, Roadster almayın derim... Bu, insan tarafından sürülen son otomobillerin en iyisi olacak. Sonuncuların en iyisi."

ROADSTER İÇİN KRİTİK TARİH 1 NİSAN

Tesla, otomobilin yeni versiyonunu ilk kez 1 Nisan'da sergilemeyi planlıyor. Üretimin ise tanıtımdan 12 ila 18 ay sonra başlaması planlanıyor, bu da aracın çıkışını 2027 civarında bir tarihe denk getiriyor.