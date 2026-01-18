HABER

Elon Musk'ın istediği tazminat dudak uçuklattı: Hem de 700 milyar dolarlık servetine rağmen...

Elon Musk, kurucusu olduğu ancak sonradan ayrıldığı OpenAI ve ortağı Microsoft’a karşı açtığı davada vites yükseltti. Cuma günü mahkemeye sunulan dilekçede Musk, şirketlerin kendisi sayesinde elde ettiği "haksız kazancın" iadesini talep etti. 700 milyar dolarlık bir servete sahip olan Musk'ın istediği tazminat dudak uçuklatırken, OpenAI ise bu hamleyi "taciz kampanyası" olarak niteledi. İşte nisan ayında başlaması beklenen dev davanın detayları...

Enes Çırtlık

Elon Musk, bu kez OpenAI ve Microsoft’tan istediği tazminat ile gündemde.

DUDAK UÇUKLATTI

CNBC-e'de yer alan habere göre; Elon Musk, OpenAI ve Microsoft’tan 134 milyar dolara kadar tazminat talep ediyor.

Musk, yapay zeka girişiminin ilk dönemindeki desteği sayesinde şirketlerin elde ettiği “haksız kazançların” kendisine iade edilmesi gerektiğini savunuyor. Talep, cuma günü federal mahkemeye sunulan dilekçede yer aldı.

Elon Musk ın istediği tazminat dudak uçuklattı: Hem de 700 milyar dolarlık servetine rağmen... 1

"ERKEN DÖNEM KATKILARIM MİLYARLARCA DOLAR DEĞER YARATTI"

Musk’ın mahkemeye sunduğu dosyaya göre, 2015’te OpenAI’nin kurucu ortakları arasında yer alan Musk’ın katkıları OpenAI’ye 65,5 milyar ila 109,4 milyar dolar, Microsoft’a ise 13,3 milyar ila 25,1 milyar dolar arasında kazanç sağladı. Musk, bu kazançların “iade edilmesi” (disgorgement) gerektiğini ileri sürüyor.

ŞİRKETLERDEN İLK TEPKİ: "ASILSIZ VE TACİZ AMAÇLI"

CNBC-e'de yer alan habere göre; OpenAI, davayı "asılsız" olarak nitelendirirken bunun Musk tarafından yürütülen bir "taciz kampanyasının” parçası olduğunu savundu. Microsoft cephesi ise şirketin OpenAI’ye “yardım ve yataklık" ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti. Her iki şirket de Musk’ın talep ettiği zarar hesaplarına itiraz eden ayrı bir dosyayı aynı gün sundu.

Elon Musk ın istediği tazminat dudak uçuklattı: Hem de 700 milyar dolarlık servetine rağmen... 2

FOR-PROFİT DÖNÜŞÜM İDDİASI

2018’de OpenAI’den ayrılan ve bugün rakip yapay zeka girişimi xAI’yi yöneten Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi olan OpenAI’nin kar amacı gütmeyen kuruluş misyonunu ihlal ederek kar amaçlı bir yapıya dönüştüğünü iddia ediyor. Kaliforniya’nın Oakland kentindeki bir yargıç, bu ay davanın jüri önüne gitmesine karar verdi. Yargılamanın nisan ayında başlaması bekleniyor.

"38 MİLYON DOLARLIK KATKI, ÇOK DAHA BÜYÜK DEĞER YARATTI"

Dosyada, Musk’ın OpenAI’nin erken dönem tohum finansmanının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan 38 milyon dolarlık katkı sağladığı; ekip kurulumuna destek verdiği, kilit bağlantılar kurduğu ve projeye itibar kazandırdığı vurgulandı. Musk, erken yatırımcıların başlangıçtaki katkılarının katbekat üzerinde kazanç elde edebileceğini, burada da benzer bir durum olduğunu savunuyor.

CEZAİ TAZMİNAT VE TEDBİR TALEBİ

Musk, jüri şirketleri sorumlu bulursa cezai tazminat ve ihtiyati tedbir dahil ek yaptırımlar isteyebileceğini belirtti; ancak olası tedbirlerin kapsamı netleştirilmedi. OpenAI ve Microsoft, Musk’ın zarar hesaplarını yapan uzman tanığın analizlerinin “uydurma, doğrulanamaz ve emsalsiz” olduğunu savunarak jüriye sunulmasının sınırlandırılmasını talep etti. Şirketler, söz konusu yaklaşımın milyarlarca doların bir zamanların bağışçısı, bugün ise rakip olan bir isme aktarılmasını öngören “akıl dışı” bir sonuç doğuracağını ileri sürdü.

