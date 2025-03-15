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  4. Elon Musk’ın şirketi SpaceX, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi! Falcon-9 roketini fırlattı…

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi! Falcon-9 roketini fırlattı…

15.03.2025 13:46
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15.03.2025 13:46
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SpaceX, Crew-10 görevi kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak üzere Falcon-9 roketini başarılı bir şekilde fırlattı. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi, Dragon uzay aracıyla gerçekleştirdiği bu tarihi uçuşu, 14 Mart 2025’te Türkiye saatiyle 02:04’te ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başlattı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew-10 görevi kapsamında 4 astronotu ISS’e gönderdi.

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Geçtiğimiz Perşembe günü başlaması beklenen Crew-10 görevi, teknik bir aksaklık nedeniyle son anda ertelenmişti.

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ASTRONOTLARIN İSİMLERİ

Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi ve Kirill Peskov isimli astronotların içinde bulunduğu Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 02:04’te ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki 1 numaralı iniş bölgesine (LZ-1) indi. Crew-10 görevi kapsamında ISS’e gönderilen 4 astronotun, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır ISS’te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’un yerini alacağı ve ISS’te geçirecekleri süre boyunca insanlığa faydalı bir dizi bilimsel araştırma yürüteceği açıklandı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Elon Musk Uluslararası Uzay İstasyonu SpaceX
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