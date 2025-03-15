Elon Musk’ın şirketi SpaceX, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi! Falcon-9 roketini fırlattı…

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew-10 görevi kapsamında 4 astronotu ISS’e gönderdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü başlaması beklenen Crew-10 görevi, teknik bir aksaklık nedeniyle son anda ertelenmişti.

ASTRONOTLARIN İSİMLERİ

Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi ve Kirill Peskov isimli astronotların içinde bulunduğu Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 02:04’te ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki 1 numaralı iniş bölgesine (LZ-1) indi. Crew-10 görevi kapsamında ISS’e gönderilen 4 astronotun, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır ISS’te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’un yerini alacağı ve ISS’te geçirecekleri süre boyunca insanlığa faydalı bir dizi bilimsel araştırma yürüteceği açıklandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır