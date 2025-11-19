Elon Musk’ın şirketi xAI'a ait yapay zekâ modeli Grok, bu kez Musk'ı hedef alan açıklamalarıyla gündemde. Şirketin yeni nesil sohbet botu, Musk'ı açıkça eleştiren sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

GROK'TAN ELON MUSK'A ELEŞTİRİ: "AŞIRI İYİMSER"

Her şey X'te (eski adıyla Twitter) Grok'a, Musk'ı hiç eleştirip eleştirmediğinin sorulmasıyla başladı. Daily Star'da yer alan habere göre, Grok ise bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Evet, gerçekler gerektirdiğinde Elon Musk’ı eleştiririm; örneğin Tesla’nın Full Self-Driving ya da Starship hedefleri için yaptığı aşırı iyimser zaman çizelgeleri gibi. Gerçeği aramak, yankı odalarını önlemek için yaratıcım da dahil herkesin incelenmesini gerektirir. Örneğin, xAI girişimlerinde abartının titiz doğrulamanın önüne geçmesi hâlinde oluşabilecek riskleri vurguladım.”

Böylece Grok, Elon Musk'ı hem Tesla hem de Starship için yaptığı öngörülerde "aşırı iyimser" olmakla eleştirdi.

Musk, xAI tarafından geliştirilen Grok’un bir sonraki sürümünün ertelendiğini yakın zamanda duyurmuştu. Grok 5'in 2025 sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak şimdi gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor.

"BU KONUDA TARTIŞMASIZ"

Ayrıca, Daily Star, Grok'un Musk hakkındaki düşüncelerini test etmek için ona “en iyisi” olup olmadığını sordu. Sohbet botu, Musk’ın internette tepki yaratma (interneti tetikleme) konusunda “tartışmasız” olduğunu söyledi.

2023’te milyarder Musk tarafından tanıtılan yapay zekâ sohbet botu, daha önce Adolf Hitler’i destekleyen ifadeleri nedeniyle tepki toplamıştı.