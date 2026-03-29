Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'da deprem: Başlangıçta 11 kişilerdi, şimdi kimse kalmadı!

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'da yaprak dökümü sürüyor. Şirketin kalan son iki kurucu ortağı Manuel Kroiss ve Ross Nordeen'in de xAI'dan ayrıldıkları bildirildi. Böylelikle Elon Musk ile birlikte şirketi kuran 11 kişilik kurucu ekipten kimse kalmadı.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'da sular durulmuyor. Kısa bir süre önce SpaceX çatısı altına giren ve Musk'ın "temelden yeniden inşa edildiğini" belirttiği şirkette yine önemli ayrılıklar yaşandı.

SON KURUCU ORTAKLAR DA AYRILDI

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın xAI'daki 11 kurucu ortağından ikisi hariç hepsinin şirketten ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise TechCrunch'ın Business Insider'a dayandırdığı haberine göre, geriye kalan son iki kurucu ortak olan Manuel Kroiss ve Ross Nordeen de şirkete veda etti. Rapora göre Kroiss çevresindekilere xAI'dan ayrıldığını söylerken, Nordeen'in de cuma günü itibarıyla şirketten ayrıldığı belirtildi.

"TEMELDEN YENİDEN İNŞA EDİLİYOR"

Bu ayrılıklar, Musk'ın xAI hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaların hemen ardından geldi. Musk, geçtiğimiz günlerde xAI'ın "ilk seferinde doğru inşa edilmediğini" iddia etmiş ve bu nedenle şirketin şu anda "temelden yeniden inşa edildiğini" vurgulamıştı.

Şirket, kısa bir süre önce Musk'ın bir diğer şirketi SpaceX tarafından satın alınmıştı. Bu hamleyle birlikte SpaceX, xAI ve X (eski adıyla Twitter), halka arz planları yaptığı konuşulan SpaceX'in kurumsal şemsiyesi altında bir araya getirilmişti.

MUSK'IN SAĞ KOLU DA GİTTİ

Business Insider'a göre, hem Kroiss hem de Nordeen doğrudan Elon Musk'a rapor veriyordu. Kroiss, şirketin ön eğitim (pretraining) ekibine liderlik ederken, Nordeen ise Musk'ın "sağ kolu ve operasyon sorumlusu" olarak görev yapıyordu. Nordeen'in xAI'a Tesla'dan geldiği ve Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasının ardından gerçekleşen büyük işten çıkarmaların planlanmasında da aktif rol oynadığı biliniyor.

Şirketteki bu büyük yaprak dökümünün, xAI'ın gelecekteki projelerini ve SpaceX çatısı altındaki yeni konumunu nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka
