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Elon Musk, Trump'a rakip mi oluyor? Anketten yüzde 80 'evet' çıktı... Partinin adı bile belli

Seçim dönemi ABD Başkanı Donald Trump'a büyük bir destek veren Elon Musk ile Trump'ın arası açıldı. Musk ile Trump arasındaki krizin ardından ikili birbirlerini suçlamıştı. Yaşanan gerilimin sonunda Musk, yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı. Partinin ismini de paylaşan Musk'a ise yaptığı anketten yüzde 80 oranında destek çıktı. İşte detaylar...

Elon Musk, Trump'a rakip mi oluyor? Anketten yüzde 80 'evet' çıktı... Partinin adı bile belli
Melih Kadir Yılmaz

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, seçim kampanyasında büyük destek verdiği Donald Trump'a adeta savaş açtı. Vergi indirimlerini kapsayan 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı eleştiren Musk, bu gelişmeden sonra Trump'ın danışmanlık görevinden ayrılmıştı.

MUSK, SİYASİ PARTİ KURMA FİKRİNİ PAYLAŞTI

İkili birbirlerine karşı suçlamalarda bulunurken, Musk'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yeni bir siyasi parti kurma fikrine ilişkin paylaşım yaptı.

X'TE ANKET YAPTI

X üzerinden konuya ilişkin anket düzenleyen Musk, ülkede yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olup olmadığını sordu. Musk, "ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" ifadesini kullandı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 80,4'Ü EVET DEDİ"

Ankete katılanların yüzde 80,4'ü Musk'ın sorusuna "evet" diye cevap verirken, yüzde 19,6'sı "hayır" şeklinde oy kullandı.

"YENİ BİR SİYASİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR"

Anketin sonucuna atıfta bulunan Musk, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulundu. Elon Musk parti ismi için ise "Amerikan Partisi" (The American Party) ismini kamuoyu ile paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın, seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato'ya gönderilen "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Musk'ın eleştirilerinin odağı olmuş ve ardından Trump ile Musk arasında karşılıklı suçlamalar birbirini izlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump parti abd
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