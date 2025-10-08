HABER

Elon Musk: “xAI Studio, 2026 bitmeden oyun çıkaracak; Grok da izlenebilir bir film yapacak”

Elon Musk, yapay zekâyı oyun ve sinema dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Tesla CEO’su, xAI Game Studio’nun Grok yapay zekâsıyla geliştirilen bir video oyununun 2026 bitmeden çıkacağını açıkladı. Musk, ayrıca Grok’un 2026’da izlenebilir, 2027’de ise iyi filmler üreteceğini duyurdu.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ artık yalnızca sohbet robotlarını değil, eğlence sektörünü de dönüştürmeye hazırlanıyor. Sinemadan müziğe, hatta video oyunlarına uzanan bu dönüşüm, görünüşe göre ünlü milyarder Elon Musk'ın da gündeminde.

ELON MUSK'IN ŞİRKETİ OYUN ÇIKARTACAK

Tesla CEO’su Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, xAI oyun stüdyosunun (xAI Game Studio) Grok yapay zekâsını kullanarak “harika” bir yapay zekâ destekli video oyunu geliştireceğini ve bu oyunun gelecek yıl bitmeden çıkacağını duyurdu.

Musk’ın bu paylaşımı, Grok tarafından oluşturulan Call of Duty tarzı basit bir birinci şahıs nişancı oyun videosuna alıntı olarak yapıldı.

XAI, İŞE ALIM YAPIYOR

Gerçekten de xAI’nin resmî sitesinde, Grok’un oyun üretim kabiliyetini geliştirmek için bir “Video Games Tutor” (Oyun Eğitmeni) pozisyonu açıldı. IGN'de yer alan habere göre, ilan, saatlik 45 ila 100 dolar arasında ücret öngörüyor ve adaylardan Grok’a “eğlenceli, yenilikçi ve etkileşimli oyun tasarımlarını öğretmeleri” bekleniyor.

SEKTÖR İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Yapay zekânın oyun sektöründeki rolü şu sıralar en tartışmalı konulardan biri.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, küçük ekiplerin yakında “The Legend of Zelda: Breath of the Wild ölçeğinde” oyunları yalnızca yapay zekâ komutlarıyla üretebileceğini söylemişti.

Ancak Larian Studios yayın direktörü Michael “Cromwelp” Douse gibi Musk'ın açıklamalarına tepki gösteren isimler de var.

GROK SİNEMAYA DA EL ATACAK

Musk’ın iddiaları yalnızca oyunlarla sınırlı değil.

Ünlü milyarder, Grok’un 2026 bitmeden “en azından izlenebilir” bir film üreteceğini, 2027’de ise gerçekten iyi filmler ortaya koyacağını söyledi.

Bu açıklama da altı saniyelik jenerik bir aksiyon videosuna yapılan alıntıyla paylaşıldı.

