HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Ağrı’da eğitime ara verildi

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Ağrı’da eğitime ara verildi
Mustafa Fidan

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 14 Nisan Pazartesi günü Ağrı Merkez, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, özel eğitim kurumlarında, kreşlerde, Kur’an kurslarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak. 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetin aksamaması için gerekli değerlendirmelerin birim amirlerince yapılması istendi.

Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde ise olumsuz hava şartları öngörülmediğinden eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 milyarlık operasyon! Tam 1 yıl sürdü: 23 ilde gerçekleşti9 milyarlık operasyon! Tam 1 yıl sürdü: 23 ilde gerçekleşti
Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli kıza otomobil çarptıYolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli kıza otomobil çarptı

Anahtar Kelimeler:
Ağrı okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Can havliyle yardım istedi ama... Ölüm anı kamerada

Can havliyle yardım istedi ama... Ölüm anı kamerada

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

O vakıfa yaptığı para iade edildi! Tepki gösterdiler: Bölücü terör örgütüne...

O vakıfa yaptığı para iade edildi! Tepki gösterdiler: Bölücü terör örgütüne...

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.