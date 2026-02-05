HABER

Emanet aldığı otomobil yanınca ne yapacağını şaşırdı

Hatay’ın Antakya ilçesinde emanet aldığı otomobil, aniden alevlere teslim olunca ne yapağını bilemeyen vatandaşın panik anları kameraya yansıdı.

Yangın, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde yaşandı. Park halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede yangın büyüyerek otomobil adeta alev topuna döndü. Alevlere teslim olan otomobili gören şoförün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Emanet aldığı otomobil yanınca ne yapacağını şaşıran şoförün panik anları kameraya yansırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay
