Emekli Albay Orkun Özeller için ilk duruşmada karar çıktı! Tahliye edildi

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından dava açılırken, Özeller tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Özeller tahliye edildi.

Melih Kadir Yılmaz

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından tutuklanmıştı. Özeller bugün hakim karşısına çıktı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

57 gündür tutuklu olan Emekli Albay Orkun Özeller’in ilk duruşmada 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan beraatına 'kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Özeller’in tahliyesine karar verildi.

