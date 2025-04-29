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Emekli albay ve eşini hayattan koparmıştı, acılı aileyi isyan ettiren karar! Hem ehliyeti yoktu hem de alkollüydü serbest kaldı

İzmir'de 9 Mart 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk hayatını kaybetmiş, kızı ve torunları ağır yaralanmıştı. Söz konusu kazaya sebep olan alkollü sürücü C.G. ise kazanın ardından tutuklanmıştı. Kaza anında 230 promil alkollü olduğu belirlenen ve daha önce ehliyetine 2029'a kadar el konulduğu öğrenilen C.G. için tahliye kararı çıktı. Sadece 1,5 ay sonra gelen tahliye haberi acılı aileyi hem bir kez daha yıktı hem de isyan ettirdi.

Emekli albay ve eşini hayattan koparmıştı, acılı aileyi isyan ettiren karar! Hem ehliyeti yoktu hem de alkollüydü serbest kaldı
Devrim Karadağ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 9 Mart 2025’te meydana gelen trafik kazasında acılı aileyi isyan ettiren yeni bir gelişme yaşandı. Salihli yönünden İzmir yönüne gitmekte olan Himmet Konuk yönetimindeki otomobile, karşı yönden gelip şerit değiştiren bir başka otomobil hızla çarpmış; söz konusu kazada Muhterem Konuk olay yerinde hayatını kaybederken, Himmet Konuk ağır yaralanmıştı.

KONUK ÇİFTİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Konuk kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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KIZLARI VE TORUNLARI DA AYNI ARAÇTAYDI

Kazaya karışan araçta oluşan hasar olayın şiddetini gözler önüne sererken; otomobilde bulunan Konuk çiftçinin kızları ile 3 yaşındaki torunları da ağır yaralanmıştı.

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EMEKLİ ALBAY VE EŞİ İÇİN ASKERİ TÖREN DÜZENLENMİŞTİ

Kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk için Salihli'de askeri tören düzenlenmiş; askeri törenin ardından Konuk çifti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.

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HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETİ YOKTU

Kazaya sebep olan C.G. ise hastanede tedavi altına alınırken; C.G.'nin kaza anında 230 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu ortaya çıkmıştı.

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KAZADAN 1,5 AY SONRA SERBEST KALDI

Kazanın ardından tutuklanan C.G.'nin tedavisinin mümkün olmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. C.G.'nin Adli Tıp raporu doğrultusunda ceza infazı 3 ay ertelenirken,hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

ACILI AİLE HEM BİR KEZ DAHA YIKILDI HEM DE İSYAN ETTİ

Yurt dışına çıkış yasağı konulan C.G.'nin serbest bırakılması, acılı aileyi hem bir kez daha yıktı hem de isyan ettirdi.

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ADALET ÇAĞRISI!

Aile üyeleri; alkollü, ehliyetsiz ve sabıkalı bir sürücünün dışarıda olmasının başkalarını tehlikede bıraktığını belirterek adalet çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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