HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emekli eğitimcilere plaket takdim edildi

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, Akhisar İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri toplantısına katıldı.

Emekli eğitimcilere plaket takdim edildi

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, Akhisar İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri toplantısına katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda emekli olan üyelere plaket takdim edildi.

Eğitim-Bir-Sen Akhisar İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav’ın da katıldığı toplantıda, emekli olan üyeler Mahmut Binay, Bilen Çam ve Metin Kaya ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan yönetim kurulu üyesi Ahmet Taşçı’ya plaket takdimi yapıldı.

Ayrıca toplantıda, toplu sözleşme görüşmeleri hakkında üyeler bilgilendirildi. Katılımlarından dolayı Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu’ya da teşekkür edildi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav da toplantıya katılarak sendikanın çalışmalarına destek verdi. Yasav, "Yetkide İstikrar, Sendikacılıkta İtibar" parolasıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

(İHA)

Emekli eğitimcilere plaket takdim edildi 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaban domuzunun saldırdığı çiftçi yaralandıYaban domuzunun saldırdığı çiftçi yaralandı
Korkuluklardan tırmanıp, penceredeki kediyi çaldılarKorkuluklardan tırmanıp, penceredeki kediyi çaldılar

Anahtar Kelimeler:
eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.