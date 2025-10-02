Emekli eğitimcilere plaket takdim edildi

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, Akhisar İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri toplantısına katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda emekli olan üyelere plaket takdim edildi.

Eğitim-Bir-Sen Akhisar İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav’ın da katıldığı toplantıda, emekli olan üyeler Mahmut Binay, Bilen Çam ve Metin Kaya ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan yönetim kurulu üyesi Ahmet Taşçı’ya plaket takdimi yapıldı.

Ayrıca toplantıda, toplu sözleşme görüşmeleri hakkında üyeler bilgilendirildi. Katılımlarından dolayı Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu’ya da teşekkür edildi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav da toplantıya katılarak sendikanın çalışmalarına destek verdi. Yasav, "Yetkide İstikrar, Sendikacılıkta İtibar" parolasıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

