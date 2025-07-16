Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Oyak Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi

Ayaklanmada emir subayı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde’deki kabrini ziyaret ederek görevine başladı. Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Oyak mensuplarına yayınladığı yayınladığı mesajda, "1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla OYAK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlamış bulunmaktayım. Bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyim. Üyelerimizin ve çalışanlarımızın hak, hukuk ve menfaatlerini sonuna kadar korumak birinci önceliğimiz olacaktır.

"PRENSİPLERE SIKI SIKIYA BAĞLI KALACAĞIZ"

Bu süreçte adalet, şeffaflık, güven ve hesap verilebilirlik prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Üyelerimizin refahına önceleyen yatırım odaklı bir yaklaşım, adalet ve liyakate dayalı yönetim modeli, yerli ve milli üretim vizyonuyla stratejik sektörlerde liderlik ve sürdürülebilirlik ana ilkelerimiz olacaktır. Kurumumuzu hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır