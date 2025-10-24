Emekli madenciyi 2,5 milyon lira dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) emekli 46 yaşındaki O.A.’yı arayan bir şüpheli kendini avukat olarak tanıtarak ’Adınıza açılmış cinsel istismar dava dosyası var’ diyerek banka hesabına para yatırmasını istedi. Hesaba 2 milyon 582 lira para gönderen O.A., bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

O.A. bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak merkezli olmak üzere Gaziantep, Mardin, Antalya, Şanlıurfa ve Adana’da eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 1’i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. (18), U.P. (19), M.D. (25), S.A. (26), ve Y.B. (19) çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır