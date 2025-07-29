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Emekli polis, kuzenini öldürdü! Her yerde aranıyor

Samsun'ın Salıpazarı ilçesinde emekli polis C.Ç. , arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzeni Bahittin Çakır'ı (76) tabancayla vurarak öldürdü.

Emekli polis, kuzenini öldürdü! Her yerde aranıyor

Olay, Salıpazarı ilçesi Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis C.Ç., kendisine ait arazide amcasının oğlu Bahittin Çakır'ı boğaz ve göğüs kısmından tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahittin Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli kaçarken, cinayetin arazi meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi.

Diğer yandan şüpheli C.Ç.'nin 'Güveni kötüye kullanma, 'Kasten yaralama' ve 'Hakkı olmayan yere tecavüz' gibi suçlardan 6, Bahittin Çakır'ın 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 2 kaydı bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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