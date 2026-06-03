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Emekli polis, oğlunu defalarca ateş ederek öldürdü! O anlar kamerada

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Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan (52), kendisinden para isteyen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’a (23) olumsuz yanıt verdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen çocuk babasına bıçakla saldırdı. Bunun üzerine baba Kayhan belindeki tabancasını çıkardı ve oğluna art arda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden para isteyen uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’a olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

Emekli polis, oğlunu defalarca ateş ederek öldürdü! O anlar kamerada 1

BIÇAKLA SALDIRINCA BABASI ART ARDA TETİĞE BASTI

Ahmet Kaan Kayhan, bıçakla babasına saldırdı. Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Emekli polis, oğlunu defalarca ateş ederek öldürdü! O anlar kamerada 2

KENDİSİNİ İHBAR EDİP BAŞINDA BEKLEDİ

Ahmet Kaan Kayhan kanlar içinde yere yığılırken, babası ise cep telefonuyla kendisini ihbar edip, oğlunun başında bekledi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Emekli polis, oğlunu defalarca ateş ederek öldürdü! O anlar kamerada 3

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ahmet Kaan Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli baba ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahını verip, teslim oldu. Faruk Kayhan sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Ahmet Kaan Kayhan’ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Emekli polis, oğlunu defalarca ateş ederek öldürdü! O anlar kamerada 4

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KAYBOLMUŞ

Öte yandan, orman işçisi olduğu belirtilen Ahmet Kaan Kayhan’ın, 10 Ağustos 2025’te Kozan ilçesindeki bir orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Kayhan’ın, bölgede arama yapan ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu belirtildi. Emniyete götürülen Faruk Kayhan’ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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