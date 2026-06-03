Emekli polis, oğlunu defalarca ateş ederek öldürdü! O anlar kamerada

Olay, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden para isteyen uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’a olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRINCA BABASI ART ARDA TETİĞE BASTI

Ahmet Kaan Kayhan, bıçakla babasına saldırdı. Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

KENDİSİNİ İHBAR EDİP BAŞINDA BEKLEDİ

Ahmet Kaan Kayhan kanlar içinde yere yığılırken, babası ise cep telefonuyla kendisini ihbar edip, oğlunun başında bekledi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ahmet Kaan Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli baba ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahını verip, teslim oldu. Faruk Kayhan sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Ahmet Kaan Kayhan’ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KAYBOLMUŞ

Öte yandan, orman işçisi olduğu belirtilen Ahmet Kaan Kayhan’ın, 10 Ağustos 2025’te Kozan ilçesindeki bir orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Kayhan’ın, bölgede arama yapan ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu belirtildi. Emniyete götürülen Faruk Kayhan’ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır