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Emeklinin ölümüne neden olan bekçiye 10 yıl hapis cezası

Kayseri'de trafikte tartıştığı 67 yaşındaki emeklinin ölümüne neden olmakla yargılanan mahalle bekçisi, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Emeklinin ölümüne neden olan bekçiye 10 yıl hapis cezası

Kayseri’de trafikte tartıştığı 67 yaşındaki emekli İzzet K.’nin ölümüne neden olmakla suçlanan çarşı ve mahalle bekçisi yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı.

İzzet K.’nin ölümüyle ilgili olarak mahalle bekçisi H.E. karar duruşmasında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. İzzet K.’nin yakınları ve avukatları H.E. ile İzzet K. arasında daha önce husumet olduğunu belirtirken H.E.; şehit yakını olduğunu, olaydan birkaç ay önce tartıştıklarını ancak bu olayın kapandığını söyledi.

H.E.; olay günü kendisinin İzzet K.’ye vurmadığını, ayağının takılması nedeniyle çarptığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti kasten yarala sonucunda ölüme sebebiyet vermekten çarşı ve mahalle bekçisi

H.E.’yi 10 yıl hapis cezası ile cezalandırarak, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kayseri trafik kavga
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