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Emekliye ayrılacak okul müdürü sürpriz törenle şaşırdı

Eskişehir’de emekli olan 65 yaşındaki müdüre, 105 öğrenci, 15 öğretmen ve 3 personelin katılımıyla sürpriz veda töreni düzenlendi. Törende 105 öğrenciden çiçek alan ve duygu dolu anlar yaşayan Vedat Duman, "Allah bütün öğretmenlere böyle bir sürpriz nasip etsin" dedi.

Emekliye ayrılacak okul müdürü sürpriz törenle şaşırdı
Hazar Gönüllü

Sarıcakaya ilçesinde bulunan Sarıcakaya İmam-Hatip Ortaokulu’nun 65 yaşındaki müdürü Vedat Duman, temmuz ayında emekli olacağını yakın çevresine duyurdu. Dün öğle namazına giden Duman için müdür yardımcısı ve öğretmenlerin organize ettiği bir uğurlama töreni düzenlendi. Namazdan dönen müdür Vedat Duman, okul bahçesine girdiği anda Hatıran Yeter isimli şarkı hoparlörden açılırken, konfetiler patlatılıp, meşaleler yakıldı. Öğretmenler odasına kadar koridor ve merdivenlerde dizilen 105 öğrenci ellerindeki çiçekleri müdürlerine taktim etti. Oldukça duygulanan emekli müdür, herkese teşekkür etti. 1991 yılından bu yana idareci olan müdür Duman, 2 yıldır görev yaptığı okuldan gördüğü sevgi ve alakadan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

"ALLAH BÜTÜN ÖĞRETMENLERE BÖYLE BİR SÜRPRİZ NASİP ETSİN"

Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Okul Müdürü Vedat Duman, "Benim emekliliğimden dolayı hazırlanan o güzel sürprizden nedeniyle başta öğretmen arkadaşlarıma, kendileri küçük ama kalpleri büyük olan öğrencilerime şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle bu sürpriz de emeği geçen herkese, başta müdür yardımcım olmak üzere çok teşekkür ederim. Allah bütün öğretmenlere böyle bir sürpriz nasip etsin" diye konuştu. (İHA)

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Müdür
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