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Emet-Hisarcık karayolunda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Kütahya’nın Emet-Hisarcık karayolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilirken, yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emet-Hisarcık karayolunda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İ.B. yönetimindeki 43 FF 946 plakalı otomobil, Emet-Hisarcık yolu Yenice Köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü İ.B. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Emet Belediyesi’ne ait kaza kırım aracı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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