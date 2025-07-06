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Emet’te biçerdöverdeki yangını köylüler su tankeriyle söndürdü

Kütahya’nın Emet ilçesi Yeniceköy’de biçerdöverde çıkan yangın, köy muhtarlığının su tankeri ile söndürüldü.

Emet’te biçerdöverdeki yangını köylüler su tankeriyle söndürdü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy’de arazide çalışma yapan biçerdöverin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Biçerdöverdeki yangın, o anda çalışma bölgesinde hazır bekleyen köy muhtarlığına ait su tankeri ile büyümeden söndürüldü. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet itfaiye ekiplerince yapılan soğutma çalışmasıyla biçerdöverdeki yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu elektrik aksamı ve motoru tamamen yanan biçerdöverde hasar meydana geldi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Emet
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