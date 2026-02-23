Emet’te selden etkilenen arazilerde hasar tespiti

Taşkın nedeniyle Doğanlar, Yeniceköy, Eğrigöz ve Yağcık köyleri ile Dere Mahallesi çay yatağı ve özellikle Emet Çayına yakın araziler sel suları altında kaldı. Söz konusu bölgelerdeki arazilerde oluşan hasar, Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından yerinde tespit edildi.

Yetkililer, sel sularının tamamen çekilmesinin ardından zarar gören alanlarda kesin hasar tespit çalışmalarının daha net şekilde yapılabileceğini belirtti. Çalışmaların, üreticilerin mağduriyetinin belirlenmesi ve gerekli destek süreçlerinin başlatılması amacıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır