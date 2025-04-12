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Emine Erdoğan, ADF'ye katılan lider eşlerine Anadolu'nun kültürel mirasını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Anadolu'nun geleneğini yansıtan ürünlerin yer aldığı "Anadolu" sergisini ziyaret etti. Emine Erdoğan, lider eşlerine sergilenen ürünlerin üzerindeki işlemeler ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi.

Emine Erdoğan, ADF'ye katılan lider eşlerine Anadolu'nun kültürel mirasını tanıttı

Emine Erdoğan, ADF'ye katılmak üzere Antalya'ya gelen yabancı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine ev sahipliği yaparak, kendileriyle çeşitli etkinliklere katıldı.

Bu kapsamda Emine Erdoğan, lider eşleriyle Olgunlaşma Enstitüleri'nde hazırlanan ve Anadolu'nun kültürel motiflerini içeren ürünlerin sergilendiği "Anadolu" sergisini ziyaret etti.

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Ziyarette, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'in eşi Mirela Becirovic, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın eşi Emel Mustafa yer aldı.

Giyim, işleme, nakış, dokuma, el sanatları, ahşap, seramik, metal ve kuyumculuk alanlarında üretilen ürünleri yakından inceleyen lider eşlerinin, el emeğiyle üretilen ürünlere duydukları hayranlık yüzlerine yansıdı.

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Emine Erdoğan, lider eşlerine sergilenen ürünlerin üzerindeki işlemeler ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi.

Lider eşleri, ipek kozasından kumaş üretilen atölye çalışmalarını da ilgiyle izledi.

Türk kahvesi ve lokumunun tadına bakan Emine Erdoğan ve lider eşleri, moda tasarımcısı Özgür Masur'un, Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladığı 100 kıyafetten bazılarının sergilendiği "Anatolia" defilesini izledi.

"HER İLMEKTE GEÇMİŞİN HİKAYESİ, HER DESENİN ARDINDA ANADOLU'NUN SESİ VAR"

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Diplomasi Forumu'nun dostluk ikliminde, değerli lider eşleri ve uluslararası misafirlerle birlikte, kültürel mirasımızın taşıyıcısı Olgunlaşma Enstitülerimizin göz nuru eserlerini keşfetmenin heyecanını paylaştık. Her ilmekte geçmişin hikayesi, her desenin ardında Anadolu'nun sesi var. Kadim mirasımızın evrensel bir dille harmanlandığı bu anlamlı buluşmada, bizi biz yapan değerlerimizi tanıtmak büyük bir mutluluktu. Türkiye olarak, kültürün, saygının ve sevginin diliyle farklı coğrafyalardan gelen gönüller arasında köprüler kurmaya devam etmeyi temenni ediyorum."

Sosyal medya hesabından "Anatolia" defilesine ilişkin de paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun binlerce yıllık kültürüne, el emeğine ve kadim zarafetinin günümüzle buluşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan edilen Özgür Masur'un 'Anatolia' koleksiyonuyla tanıklık ettik. Tamamı el işçiliği olan koleksiyonda makrome, iğne oyası, tel kırma, el dokuması kumaşlar gibi Anadolu'ya ait birçok nüans, yeni ve farklı bir sesle geleceğe sesleniyor. Birbirinden özel kıyafetlerin her biri bu topraklarda geliştirilen işleme teknikleri ve yine bu toprakların yetiştirdiği ustalar tarafından üretildi. Değerli lider eşleri ve uluslararası misafirlerimizle birlikte izlerken sadece bir defileye değil, Anadolu'nun ruhuna, kadınlarının gücüne ve ilham veren bir yolculuğa eşlik ettik. Emek veren herkesi tebrik ediyorum." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan
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