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Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile görüştü

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'a, başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarına ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile görüştü 1

Bakan Kurum, "Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile görüştü 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Emine Erdoğan
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