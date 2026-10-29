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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: 103 yıl önceki mücadele, güçlenen Türkiye'nin temellerini oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 103 yıl önce Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin bugün her alanda daha da güçlenen Türkiye'nin temellerini oluşturduğunu belirtti.

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: 103 yıl önceki mücadele, güçlenen Türkiye'nin temellerini oluşturdu
Ufuk Dağ

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"103 yıl önce, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, bugün her alanda daha da güçlenen Türkiye'nin temellerini oluşturdu. Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yeni başarılarla taçlandırıyoruz. Bu kıymetli mirasın, nesiller boyunca aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 103. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

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Emine Erdoğan
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