Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:



"İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30Ağustos Zafer Bayramı’mızı yürekten kutluyorum. İmkânsızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum"