HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Emine Erdoğan, Filistinlilerle iftarda bir araya geldi!

Emine Erdoğan, Filistinlilerle iftarda bir araya geldi!

11.03.2025 23:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistinli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Filistinlilerle iftarda bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik sofrasında Filistinli kardeşlerimizle bir araya geldik.

EMINE-ERDOGAN-FILISTINLILERLE-IFTARDA-B_606100_179383

Vatanları için şehit düşen sevdiklerinin acısını paylaştık. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya amin demenin kalpleri nasıl yakınlaştırdığını bir kez daha hissettik. Filistin’in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistinle, kalplerimiz her daim kardeşlerimizle" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Acu haber! İlhan Cavcav’ın torunu vefat etti! Acu haber! İlhan Cavcav’ın torunu vefat etti!
Portekiz'de hükümet düştüPortekiz'de hükümet düştü
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

İmamoğlu, 2018 ve 2023'teki seçimleri hatırlattı: "Bu bakışla kaybettik"

İmamoğlu, 2018 ve 2023'teki seçimleri hatırlattı: "Bu bakışla kaybettik"

Altın fiyatlarında şaşırtan gelişme! Bir anda yükseldi, uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Altın fiyatlarında şaşırtan gelişme! Bir anda yükseldi, uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Alya'nın annesi geliyor! Efsane oyuncu kadroya dahil oldu!

Alya'nın annesi geliyor! Efsane oyuncu kadroya dahil oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir"

ABD duyurdu: Ukrayna Rusya ile ateşkes önerisini kabul etmeye hazır

ABD duyurdu: Ukrayna Rusya ile ateşkes önerisini kabul etmeye hazır

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.