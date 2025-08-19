HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emine Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.

Emine Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen ve 16 Ağustos'ta 1 milyon kullanıcıyı aştığı duyurulan NSosyal'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün NSosyal hesabını açmasının ardından, eşi Emine Erdoğan da NSosyal platformuna katıldı.

Yeni hesabından ilk paylaşımını yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız."

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Başlıyoruz" etiketi ile Türk bayrağı ve roket emojileri de yer aldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurduAnkara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu
Yapay zeka hastanelik etti: Felakete yol açtı!Yapay zeka hastanelik etti: Felakete yol açtı!

Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor...

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

Özlem Gürses'ten CHP'li belediyeye tepki: Şoktan şoka girdim

Özlem Gürses'ten CHP'li belediyeye tepki: Şoktan şoka girdim

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.