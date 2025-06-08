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Eminönü’nde bayramın 3’üncü gününde yoğunluk

Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Eminönü’ne akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydanda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar tarihi yarımadada hem gezdi hem de alışveriş yaptı.

Eminönü’nde bayramın 3’üncü gününde yoğunluk

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar tarihi noktalardan Eminönü'nü tercih etti. Bayramın 3’üncü gününde Eminönü’ne akın eden yerli ve yabancı turistler nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren meydanda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar tarihi yarımadada hem gezdi hem de alışveriş yaptı. Mısır Çarşısı ve Yeni Camii çevresi insan seline dönerken, esnaf yoğunluktan memnun kaldı. Öte yandan, bölgedeki trafik ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk dikkat çekti. Polis ekipleri meydan ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, zabıta ekipleri de seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürdü. Bayramın ilk günlerinde başlayan hareketliliğin tatil boyunca devam etmesi bekleniyor.

"İSTANBUL'UN EN GÜZEL BÖLGESİYİZ"

Şehir dışından geldiğini ifade vatandaşlardan Zeki Zedeli,"Aydın'dan geliyorum. İstanbul'un en güzel bölgesindeyiz. Şu anda İstanbul'un tarihi yerlerini ailemle, kardeşlerimle gezmeye geldim. Bayram tabii ki bir fırsat. İstanbul'a iş için insanlar gelebiliyor ama bayram fırsatları kısa tatiller için güzel oluyor. Yol güzergâhları gayet iyiydi. İstanbul'un içi çok sakin, güzel trafik az. Önceki gelmiş olduğumuz zamanlarda trafik çok daha yoğundu. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARLA BİZ DE EĞLENDİK"

Eşi ve çocuklarıyla Eminönü’ne gelen vatandaş, "Gaziosmanpaşa’dan geliyorum. Buralar çok güzel çocukları çıkarttık. Beraber çocuklarla bizde eğlendik. Arabalar şuan ücretsiz, toplu taşıma gayet güzel ve yollar boş. Güzel güzel geldik ailemiz ile güzel güzel gezdik" dedi.

"MUTLUYUM ANNEM BAYRAM TATİLİNE BURAYA GETİRDİ"

Eminönü Meydanı’nda ailesiyle gezen çocuk ise," Çok mutluyum annem bayram tatiline buraya getirdi. Eminönü Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı hepsi çok güzel" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Eminönü
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