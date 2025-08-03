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Eminönü'nde korku dolu anlar! Husumetlisini kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen yaşlı adam yaralandı

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İstanbul Eminönü’nde gündüz saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Silahlı bir şahıs, husumetlisini kovalayarak defalarca ateş etti. Olayda yoldan geçen yaşlı bir adam yaralanırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Saldırı anı ve yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Eminönü semtinde Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. isimli şahıs elindeki silahla kovaladığı S.Ç. adındaki husumetlisine peş peşe ateş etti.

Eminönü nde korku dolu anlar! Husumetlisini kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen yaşlı adam yaralandı 1

YOLDAN GEÇEN YAŞLI ADAM YARALANDI

Olayda mermilerden biri, yoldan geçen H.A. isimli yaşlı adama ve S.Ç.’ye ait park halindeki otomobile isabet etti. A.B., olayı gören polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan H.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili taraflar karakola götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yaşanan kovalamaca ve saldırganın yakalanma anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Eminönü nde korku dolu anlar! Husumetlisini kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen yaşlı adam yaralandı 2

"KOVALARKEN ATEŞ ETTİ"

Esnaf Ümit Karşıyaka, "Saat 18.00 sıralarında biz çalışıyorduk, bir anda silah sesleri duyduk. Yolun karşısına baktık. Bir kişi diğerini silahla kovalıyordu. Kovalarken de silahla ateş etti. Şahsın attığı kurşun yoldan geçen başka bir kişiye isabet etti. Alakasız biri, yaşlı bir adam vuruldu. Hemen polisler gelip olaya müdahale etti. Şahsı kelepçelediler. Saldırgan yakalandı. Eminönü’nün ortasında bu tarz şeylerin olması şaşırtıcı, bizi üzüyor. Bu tarz durumlarda can güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz. Saldırıya uğrayan kişiyi de polis ekipleri götürdü. Saldıran kişiyle önceden bir husumeti olduğu söyleniliyor ama konunun içeriğini bilmiyoruz. Yaralı bacağından vurulmuş. Bacağından kan geliyordu, ambulansa kaldırıldı" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eminönü silahlı kavga
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