Emirgan Korusu’nda lale festivali başladı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Korusu’nda baharın yaklaşmasıyla birlikte açan laleler, rengarenk görüntüler oluşturdu. Korudaki lale bahçelerine soğuk ve yağışlı havaya rağmen hem yerli hem de yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Hem Türk kültüründe hem Osmanlı kültüründe önemli bir yeri olan laleler, baharın yaklaşmasıyla birlikte açtı. Neredeyse her yıl birçok yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğrayan Sarıyer’deki Emirgan Korusu’ndaki laleler bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Her yıl büyük ilgi gören lale festivali kapsamında koru, adeta görsel bir şölene dönüştü. Farklı renk ve türlerdeki lalelerle süslenen bahçelerde ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yaklaşık iki hafta boyunca sürecek lale festivalinde Emirgan Korusu ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

"GÖRSELLİK, MANZARA OLARAK ÇOK HARİKA"

Akif Bilgir, her yıl koruya geldiğini belirterek, "Ortam güzel. Daha tam sezon açılmadı sanırım, laleler tam açmadı ama şu an çok güzel, hiş. Emirgan her zaman aktif mekan olarak, görsellik, manzara olarak çok harika. Özellikle turistlerle birlikte İstanbul’da yaşayanların yoğun olarak geldiği bir yer. Tavsiye ederim. Şehir dışından, yurt dışından gelenler için de çok güzel bir yer" dedi.

"İSTANBUL'UN DOĞASINDA GÜZEL BİR İLKBAHARI KARŞILAMA"

Bolu’dan İstanbul’a gezmeye gelen Mevlüt Şengün ise, Emirgan’a ilk defa geldiğini ve buradaki laleleri güzel bulduğunu söyledi. Buraya gelip görmeyi herkese tavsiye ettiğini dile getiren Şengün, "Renkler adeta birbirine bürünmüş. İstanbul’un doğasında güzel bir ilkbaharı karşılama, insanlar için de güzel anlamlı bir bahar havası katmış" diye konuştu.



