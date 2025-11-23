HABER

Emniyet müdürü Karaburun, okul önlerindeki uygulamaları denetledi

Erzurum İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, okul önlerinde yapılan uygulamaları yerinde denetledi.Emniyet Müdürü Karaburun, Yakutiye Anadolu Lisesi ve Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Önü ve Çevreleri Denetim Uygulaması’ kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde denetledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Karaburun, denetimlerin ardından okul öğrencileriyle keyifli vakit geçirdi ve öğrencilerin düzenlediği

Erzurum İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, okul önlerinde yapılan uygulamaları yerinde denetledi.

Emniyet Müdürü Karaburun, Yakutiye Anadolu Lisesi ve Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Önü ve Çevreleri Denetim Uygulaması’ kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde denetledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaburun, denetimlerin ardından okul öğrencileriyle keyifli vakit geçirdi ve öğrencilerin düzenlediği hayır çarşısı etkinliğine katıldı.

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

