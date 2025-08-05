Emniyet'ten 'başkomiserin imzasıyla uyuşturucu sistemine girildi' haberlerine yalanlama!

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan "Başkomiserin e-imzasını alarak uyuşturucu sistemine girildiği" iddialarını yalanladı. EGM, kurum içi e-imza sisteminin harici kullanıma kapalı olduğunu ve Narkotik sistemlerine e-imza ile girişin mümkün olmadığını açıkladı.

"DIŞARIDAN İMZA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Emniyet Genel Müdürlüğü, hizmetlerinde kullanılan e-imzanın sadece kurum tarafından verildiğini ve sertifikasyon işlemlerinin de yine kurum içinde yapıldığını belirtti. Dışarıdan bir e-imza kullanımının kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan EGM, bu e-imzanın yalnızca Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanılabildiğini ifade etti.

"E-İMZAYLA GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada, iddia edildiği gibi e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir Narkotik sistemi bulunmadığı kaydedildi. Narkotik Sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerinin çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ve kapalı ağ üzerinden sağlandığına dikkat çekildi. Bu sistemlerin dış bağlantıya kapalı olduğu ve e-imza ile girişin mümkün olmadığı belirtildi.

ŞİKAYETTE BULUNULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu sahte e-imzanın bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve sahte evrak kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiğini tespit etti. EGM, sahte e-imzanın kopyalanmadığını ve ilgili personelin adına farklı telefon ve mail adresi kullanılarak üretildiğini belirterek, e-imzanın iptal ettirildiğini duyurdu. Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı da açıklandı. E-imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikayette bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli işlemlerin adli makamlarca yürütüldüğü vurgulandı.